Недавно это количество достигало 1,7 тысяч ежедневно.

Мэр Москвы Сергей Собянин допустил смягчение ограничений в Москве в ближайший месяц. Заявление он сделал в эфире телеканала "Россия-1".

По его словам, в Москве наблюдается устойчивое снижение количества заражённых коронавирусом. Однако он отметил, что число заболевших всё ещё большое.

Около 500-600 человек укладывается в больницы каждый день. Сергей Собянин, мэр Москвы

Он подчеркнул, что недавно это количество достигало 1,7 тысяч ежедневно.

Если положительный тренд продержится два месяца, сказал градоначальник, то часть ограничений можно будет снять.

Ранее Мурашко призвал взвешенно подходить к снятию ограничений в регионах.

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