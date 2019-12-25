Собянин заявил, что за массовыми катаниями москвичей на автомобилях будут следить

В целом, горожане могут свободно передвигаться на машинах.

Москвичам можно свободно передвигаться по городу на автомобилях, но поездки не должны быть массовыми или бесцельными. Об этом заявил 3 апреля мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

Собянин отметил, что поездки на работу или в магазин не возбраняются, однако в машине не должно быть много людей. За массовыми катаниями в городе будут следить по автоматизированной системе фиксации правонарушений от Ространснадзора.

По системе ЦАФАП абсолютно видно, чего там делает каждая машина, либо катается без конца по городу, либо просто от дома до работы и обратно. – предупредил мэр.

Если в поездку нужно собрать пять-шесть человек, то лучше воспользоваться общественным транспортом, сказал Собянин.

Ранее Собянин объяснил отказ от введения пропускного режима.

Фото: Сергей Собянин / "ВКонтакте"