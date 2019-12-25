Собянин удвоил выплаты ветеранам к 80-й годовщине битвы под Москвой

Денежные выплаты получат четыре тысячи ветеранов-москвичей.

Мэр российской столицы Сергей Собянин удвоил размер материальной помощи ветеранам-москвичам к 80-й годовщине битвы под Москвой. Об этом информирует пресс-служба мэра и правительства города.

Отмечается, что в этом году ветераны получат по 40 тысяч рублей, что в два раза больше, чем в 2019 году. Всего денежные средства предусмотрены для четырех тысяч ветеранов.

По традиции единовременную материальную помощь получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, участники обороны Москвы: награжденные медалью "За оборону Москвы", участники строительства оборонительных рубежей под Москвой, работники предприятий, организаций и учреждений. из сообщения пресс-службы мэра Москвы

Кроме того, по 40 тысяч рублей получат военнослужащие, учащиеся школ и училищ, а также трудящиеся с июля 1941 года по январь 1942 года.

Ранее в Тамбовской области два риелтора похитили социальные выплаты ветеранов Великой Отечественной войны. Полиция установила, что преступники рассказывали ветеранам и их родственникам о том, что им полагается соцподдержка по обеспечению жильем за счет федерального бюджета. Общий ущерб для государства от деятельности мошенников составил более 6,8 млн рублей. Сейчас подозреваемые находятся под домашним арестом.

Фото: ВК/Сергей Собянин