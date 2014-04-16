Собянин: стоимость поездок с запуском МЦД-3 снизится в 3,5 раза

Мэр Москвы раскрыл подробности проекта.

Стоимость поездок с запуском МЦД-3 снизится до 3,5 раза. Соответствующее заявление глава российской столицы Сергей Собянин сделал во время торжественной церемонии запуска пассажирского движения по третьему Московскому центральному диаметру. Мэр города принял участие в мероприятии совместно с президентом страны Владимиром Путиным, а также губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым и главой РЖД Олегом Белозеровым.

Пассажиропоток увеличится в 1,7 раза, пассажирских мест будет в 2 раза больше, сократится в 1,5 раза интервал движения и стоимость поездок снизится до 3,5 раз, что конечно очень немаловажно. Сергей Собянин, глава Москвы

Чиновник подчеркнул, что поезда "Иволга" постепенно приходят на замену старого подвижного состава. Он добавил, что во время запуска порядка 70% подвижного состава в этих направлениях будет новыми. Со следующего года этот показатель достигнет отметки в 100 процентов. В будущем властями планируется строительство диаметра МЦД-5 "Ярославско-Павелецкий", а также развитие и модернизация железнодорожных пассажирских перевозок между Москвой и крупнейшими городами ближайших субъектов страны.

Путин и Собянин запустили движение по МЦД-3.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live