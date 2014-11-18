  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:19
129
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Путин и Собянин запустили движение по МЦД-3

0 0

Новая ветка улучшит транспортную ситуацию в 24 районах Москвы и четырех городах Московской области.

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили движение по МЦД-3. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Движение по третьему Московскому центральному диаметру запустил во время визита главы государства и мэра столицы на выставку "Год нового транспортного каркаса". Путин скомандовал машинистам, и те отправили два первых состава в путь. Отмечается, что новая ветка улучшит транспортную ситуацию в 24 районах Москвы и четырех городах Московской области. На ней будет 41 станция, 14 из которых станут пересадочными.

Ранее Путин отметил, что потребление рыбы на россиянина в среднем ниже рекомендаций Минздрава.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, мцд-3, мэр москвы, президент россии, сергей собянин
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии