Путин и Собянин запустили движение по МЦД-3

Новая ветка улучшит транспортную ситуацию в 24 районах Москвы и четырех городах Московской области.

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили движение по МЦД-3. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Движение по третьему Московскому центральному диаметру запустил во время визита главы государства и мэра столицы на выставку "Год нового транспортного каркаса". Путин скомандовал машинистам, и те отправили два первых состава в путь. Отмечается, что новая ветка улучшит транспортную ситуацию в 24 районах Москвы и четырех городах Московской области. На ней будет 41 станция, 14 из которых станут пересадочными.

Ранее Путин отметил, что потребление рыбы на россиянина в среднем ниже рекомендаций Минздрава.

Видео: kremlin.ru