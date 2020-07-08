Собянин сообщил о двух сбитых под Москвой беспилотниках

Один упал в районе Домодедово, другой – в районе Минского шоссе.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух сбитых беспилотниках. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, два боевых беспилотника пытались пролететь в Москву. Собянин отметил, что силы ПВО сбили оба дрона в Подмосковье. Один упал в районе Домодедово, другой – в районе Минского шоссе. Также мэр столицы подчеркнул, что в результате инцидента никто не пострадал.

На месте работают экстренные службы. С официальным заявлением по ситуации выступили в Минобороны. По данным военного ведомства, киевский режим пытался устроить теракт в Москве с применением двух беспилотников.

Ранее житель Одинцова рассказал о последствиях взрыва БЛПА.

Видео: Telegram / SHOT