Собянин сообщил о двух сбитых под Москвой беспилотниках

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух сбитых беспилотниках. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, два боевых беспилотника пытались пролететь в Москву. Собянин отметил, что силы ПВО сбили оба дрона в Подмосковье. Один упал в районе Домодедово, другой – в районе Минского шоссе. Также мэр столицы подчеркнул, что в результате инцидента никто не пострадал.
На месте работают экстренные службы. С официальным заявлением по ситуации выступили в Минобороны. По данным военного ведомства, киевский режим пытался устроить теракт в Москве с применением двух беспилотников.
Ранее житель Одинцова рассказал о последствиях взрыва БЛПА.
Видео: Telegram / SHOT
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все