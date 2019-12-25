Житель Одинцова рассказал о последствиях взрыва БЛПА

Жильцы квартир почувствовали, как задрожали стёкла.

После взрыва БЛПА в Одинцове жильцы многих квартир почувствовали, как задрожали стёкла. Об этом телеканалу "360" рассказал местный житель.

Мы живем на окраине Одинцова, в начале четырех утра проснулись от громкого взрыва. Волна была, стекла задрожали. Но самой вспышки я не видел. Собеседник телеканала "360"

Добавим, что, по информации Минобороны РФ, беспилотники были сбиты силами противовоздушной обороны над Наро-Фоминским и Одинцовским округами. Ещё 1 дрон был устранён с помощью средств радиоэлектронной борьбы, после его обрушение на территорию "Москва-Сити". Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в результате падения БПЛА пострадавших нет.

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Фото: Pxhere