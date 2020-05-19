  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Вчера, 22:39
98
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

Собянин заявил, что Москва сумела избежать самого страшного сценария развития ситуации с COVID-19

0 0

В мэрии допускали, что к середине мая система здравоохранения может не справиться с количеством зараженных.

Во вторник, 19 мая, стало известно о том, что Москва сумела избежать самого страшного сценария развития ситуации с COVID-19. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как оказалось, власти Москвы ожидали, что к маю система здравоохранения может не справиться с количеством зараженных. Однако страшный сценарий не воплотился. 

Собянин заявил, что таких результатов удалось достичь благодаря действиям москвичей, которые ответственно подошли к введенным ограничениям из-за пандемии.

Ранее мы сообщали о том, что правительство подготовило план восстановления экономики России.

Видео:kremlin.ru

Теги: здоровье, новости россии, общество, собянин
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии