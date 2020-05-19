Собянин заявил, что Москва сумела избежать самого страшного сценария развития ситуации с COVID-19

В мэрии допускали, что к середине мая система здравоохранения может не справиться с количеством зараженных.

Во вторник, 19 мая, стало известно о том, что Москва сумела избежать самого страшного сценария развития ситуации с COVID-19. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как оказалось, власти Москвы ожидали, что к маю система здравоохранения может не справиться с количеством зараженных. Однако страшный сценарий не воплотился.

Собянин заявил, что таких результатов удалось достичь благодаря действиям москвичей, которые ответственно подошли к введенным ограничениям из-за пандемии.

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Видео:kremlin.ru