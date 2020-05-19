План предусматривает три этапа и должен продлиться до конца 2021 года.

Во вторник, 19 мая, стало известно о том, что правительство подготовило план восстановления экономики России. Об этом сообщает "Интефакс" со ссылкой на ознакомившиеся с документом источники.

Отмечается, что соответствующий план предусматривает три этапа. Планируется, что он продлится до конца 2021 года. Первый этап предполагает стадию адаптации. Уточняется, что политики рассчитывают на распространения рецессии на новые отрасли экономики. Таким образом ВВП может упасть ниже низшей точки второго квартала текущего года.

На втором этапе ожидается постепенное восстановление экономики, а на третьем экономика должна войти в фазу активного роста.

Ранее мы сообщали о том, что Путин заявил, что в России выдали недостаточно льготных кредитов.

Видео:kremlin.ru