Путин заявил, что в России выдали недостаточно льготных кредитов

Во вторник, 19 мая, стало известно о том, что в России выдали недостаточно льготных кредитов. Об этом Владимир Путин заявил на совещании по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.
Как оказалось, за две минувшие недели банки выдали всего лишь 20 займов, каждый по 1 млрд руб.
Двадцать кредитов — это мало.
заявил Путин
Известно, что соответствующие средства выдали предприятиям из сферы машиностроения, медицинской промышленности, легкой промышленности и стройматериалов.
Ранее мы сообщали о том, что Собянин назвал условие для разрешения прогулок в столице.
Видео:kremlin.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все