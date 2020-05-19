Путин заявил, что в России выдали недостаточно льготных кредитов

За две недели были выданы 20 займов.

Во вторник, 19 мая, стало известно о том, что в России выдали недостаточно льготных кредитов. Об этом Владимир Путин заявил на совещании по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.

Как оказалось, за две минувшие недели банки выдали всего лишь 20 займов, каждый по 1 млрд руб.

Двадцать кредитов — это мало. заявил Путин

Известно, что соответствующие средства выдали предприятиям из сферы машиностроения, медицинской промышленности, легкой промышленности и стройматериалов.

Ранее мы сообщали о том, что Собянин назвал условие для разрешения прогулок в столице.

Видео:kremlin.ru