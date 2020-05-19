Ближайшие возможные снятия ограничений — это открытие МФЦ и восстановление плановой госпитализации в Москве.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал условие для разрешения прогулок в столице. Его слова передаёт агентство "РИА Новости".

Градоначальник заявил, что прогулки и занятия спортом на свежем воздухе москвичам разрешат, когда количество смертей от новой коронавирусной инфекции пойдёт на спад. Сейчас же число погибших заражённых продолжает расти. Также прогулки разрешат, когда количество тяжело больных в московских клиниках существенно уменьшится. Сейчас их примерно 18 тысяч человек.

Ещё одно условие, по словам Собянина, это момент, когда количество заражённых будет исчисляться не тысячами, а десятками или сотнями.

Мэр столицы рассказал, что ближайшие возможные снятия ограничений — это открытие МФЦ и восстановление плановой госпитализации в Москве.

Ранее мы писали, что ограничения из-за коронавируса в Москве будут действовать еще 1-2 недели.

Видео: kremlin.ru