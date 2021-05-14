По его словам, антитела в организме сохранились.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о своем состоянии через год после прививки от коронавируса. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Россия 1".

По словам Собянина, спустя год после вакцинации у него сохранились антитела.

Титры держатся до сих пор. Можно вакцинацию не делать, но тогда ты обречен на то, что рано или поздно заболеешь. Сергей Собянин, мэр Москвы

Ранее Собянин назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в Москве.

Фото: официальный сайт Мэра Москвы

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