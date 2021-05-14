Собянин назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в Москве

Глава города рассказал об эпидемиологической обстановке в столице.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал стабильной ситуацию с коронавирусом по городу. С таким заявлением чиновник выступил в эфире телеканала "Россия-1". По информации от представителя власти, эпидемиологическая обстановка в регионе в целом стабильная, но медики фиксирует незначительный рост по числу новых пациентов с ковидом.

Ситуация, она, в целом, стабильная. Мы видим небольшой рост, но он не является критическим. Но сам уровень заболевания достаточно большой. Сергей Собянин, мэр Москвы

Эксперт напомнил, что от коронавирусной инфекции по региону привились порядка 1,3 млн местных жителей. Статистика приведена на пять месяцев. Первые дозы препарата для профилактики COVID-19 в городе стали использоваться с 5 декабря 2020 года. Сейчас пройти вакцинацию можно в одном из сотни пунктов, размещенных на базе поликлиник и других специальных учреждениях.

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