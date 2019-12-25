Воспитанники также работают на предприятиях, обучаются в колледжах.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии системы поддержки людей с ментальными особенностями. Заявление он сделал во время посещения центра сопровождаемого проживания для молодых инвалидов с ментальными особенностями.

По его словам, это первый в столице центр, где людей с особенностями в течение нескольких дней обучают самостоятельной жизни.

Их не содержат изолированно, наоборот - стараются, чтобы они вышли в жизнь, общались с другими сверстниками. Сергей Собянин, мэр Москвы

Он отметил, что воспитанники также работают на предприятиях, обучаются в колледжах.

В центре десять квартир, рассчитанных на проживание 60 молодых граждан с ментальными особенностями. В каждой квартире две спальни — каждая рассчитана на трёх человек. Также имеются гостиная, кухня-столовая, два санузла и прихожая.

Ранее заммэра Москвы заявил о возможной отмене COVID-мер в ближайшие месяцы.

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