И продлил его в столице до 13 мая.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о необходимости продлить режим самоизоляции. Он сделал это во время совещания президента России Владимира Путина с губернаторами и членами правительства.

По словам Собянина, строгие ограничительные меры в Москве и Подмосковье нужно продлить из-за сложной ситуации, которая складывается в данный момент. Он добавил - у специалистов по этому поводу есть разные мнения. Но градоначальник считает, что продление режима самоизоляции на две недели "даст ответы на многие вопросы". Например, в какой стадии динамики развития болезни находится столица и вся Россия.

Отметим, что накануне совещания Сергей Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции для граждан в столице до 13 мая. Выход из дома без серьёзной причины и массовые мероприятия по-прежнему будут запрещены.

Ранее Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая.

Видео: Совещание Владимира Путина с губернаторами и членами правительства по теме коронавируса