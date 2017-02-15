В столице будут действовать новые указы местного правительства.

Глава российской столицы Сергей Собянин распространил меры поддержки молодежи на жителей Москвы до 35 лет. Об этом рассказали в пресс-службе правительства города. Документ с указаниями уже подписан руководством. В нем говорится о выпускниках вузов и средних профессиональных образовательных учреждений.

Молодые люди в возрасте от 30 до 35 лет, испытывающие трудности в поиске работы, смогут рассчитывать на временное трудоустройство. пресс-служба мэрии Москвы

По данным чиновников, также москвичи получат возможность участвовать в специальных программах молодежной практики. Для этого они должны иметь профессиональное образование при отсутствии опыта работы по полученной специальности в течение года после окончания учебы.

Еще одним указом мэр расширил перечень приоритетных видов деятельности, которые имеют право на льготы (в сфере кредитования бизнеса) в рамках антикризисной поддержки властей.

Медведчук уличил Киев в "лукавстве" из-за отрицания закупок газа у Москвы.

Фото: Piter.tv