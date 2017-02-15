Глава российской столицы Сергей Собянин распространил меры поддержки молодежи на жителей Москвы до 35 лет. Об этом рассказали в пресс-службе правительства города. Документ с указаниями уже подписан руководством. В нем говорится о выпускниках вузов и средних профессиональных образовательных учреждений.
Молодые люди в возрасте от 30 до 35 лет, испытывающие трудности в поиске работы, смогут рассчитывать на временное трудоустройство.
пресс-служба мэрии Москвы
По данным чиновников, также москвичи получат возможность участвовать в специальных программах молодежной практики. Для этого они должны иметь профессиональное образование при отсутствии опыта работы по полученной специальности в течение года после окончания учебы.
Еще одним указом мэр расширил перечень приоритетных видов деятельности, которые имеют право на льготы (в сфере кредитования бизнеса) в рамках антикризисной поддержки властей.
Медведчук уличил Киев в "лукавстве" из-за отрицания закупок газа у Москвы.
Фото: Piter.tv
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