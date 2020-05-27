Собянин продлил режим самоизоляции и пропускной режим в Москве до 14 июня

При этом с 1 июня будут открыты все парки, автосалоны, непродовольственные магазины.

Режим самоизоляции в Москве, введенный из-за эпидемии коронавируса, будет продлен до 14 июня. Также будет продлен пропускной режим. Об этом говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина.

При этом с 1 июня в столице откроются для посещения все городские парки и зеленые территории, кроме "Зарядья". В режиме эксперимента будет введен прогулочный режим по графику. С понедельника жители города, включая пожилых людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, могут выходить из дома для прогулок и занятий спортом. Детские и спортивные площадки пока открывать не будут.

Также с 1 июня будут вновь открыты автосалоны и магазины непродовольственных товаров, химчистки, ателье. Разрешаются и ярмарки выходного дня, первая может пройти уже 5 июня. В полном объеме с 1 июня заработает городской велопрокат.

Минздрав решил не включать в статистику случаев COVID-19 бессимптомных заболевших.

Видео: kremlin.ru