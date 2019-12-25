Мэр Москвы считает, что нерабочие дни эффективнее QR-кодов

R-коды не дадут "сгладить пики" и снизить уровень заболеваемости. Это менее эффективная мера, которую стоит вводить на более длительные периоды, минимум на полгода.

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что нерабочая неделя – это срочная мера, которая даст разрыв цепочек заболеваемости. По его оценке, QR-коды нужны для того, чтобы россияне привыкали к вакцинации. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 1".

Как пояснил градоначальник, всё больше и больше людей должно прививаться. Однако, на это уходят месяцы. На прохождение полного цикла вакцинации некоторым требуется больше времени. QR-коды не дадут "сгладить пики" и снизить уровень заболеваемости. Это менее эффективная мера, которую стоит вводить на более длительные периоды, минимум на полгода. Мэр Москвы напомнил, что введение QR-кодов летом принесло падение доходов у ресторанов от 20% до 80%.

В длительной перспективе – это огромные убытки, огромный удар по экономике, поэтому такие меры надо вводить дозированно, спокойно и с учетом мощной экономической поддержки этих секторов экономики. Сергей Собянин, мэр Москвы

Ранее мы сообщили, что Москва перенимает опыт локдауна у Петербурга.

Фото: "ВКонтакте" / Сергей Собянин