ТГ-каналы Смольного: Москва перенимает опыт локдауна у Петербурга

Введение локдауна в Москве некоторые ТГ-каналы Санкт-Петербурга назвали "заимствованием петербургского опыта". Примечательно, что пример Северной столицы нельзя назвать успешным, по крайней мере, с точки зрения бизнеса.

Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Москве объявлен локдаун в период с 28 октября по 7 ноября. Временные ограничения коснутся сфер торговли, услуг, развлечений, общественного питания, спорта и культуры. Исключение составят аптеки, продуктовые магазины и другие торговые точки, предоставляющие товары первой необходимости.

В связи с этим ТГ-каналы Северной столицы начали распространять информацию о том, что Москва "спешно перенимает опыт Петербурга в борьбе с коронавирусом", имея ввиду локдаун, объявленный в Северной столице на время прошлых новогодних праздников. Не исключено, что таким образом в Смольном отреагировали на критику новых мер по борьбе с коронавирусом, которые скоро будут введены в Петербурге, попытавшись "перекрыть" негативные публикации позитивной повесткой. А негатива немало: в СМИ и соцсетях отмечают несвоевременность действий правительства Санкт-Петербурга, отсутствие единой стратегии, а также явно бездумное заимствование ограничений, которые ранее как раз-таки вводились в Москве. Однако в столице от них отказались довольно быстро – из-за неэффективности.

Переняли запреты, проигнорировали компенсацию

Показательна ситуация с введением в Северной столице QR-кодов по аналогии с Москвой. Они потребуются петербуржцам уже с 1 ноября для посещения мест массового скопления людей. Коды выдаются вакцинированным и переболевшим в течение последнего полугода, замена кода ПЦР-тестом или справкой о вакцинации не предусмотрена.

Руководитель движения "Честный Петербург" Никита Сорокин в комментарии для Piter.TV отметил, что введение QR-кодов может повлечь финансовые потери для города. Он напомнил, что недополученная бизнесом прибыть приведет к уменьшению налоговых отчислений.

Если у нас не будет потребления, не будет доходов предпринимателей, то возникает вопрос, откуда в казну пойдут деньги, потому что налогов не будет. Никита Сорокин, руководитель движения "Честный Петербург"

Он напомнил о негативном столичном опыте, где QR-коды были введены летом этого года. Уже спустя три недели мера была отменена из-за массового недовольства жителей города.

В Москве вводили QR-коды, потом увидели негатив, который пошел от людей, увидели, что бизнес проседает по финансам, что налоговая база начинает скудеть, и быстро отменили. Никита Сорокин, руководитель движения "Честный Петербург"

"Бизнес сам виноват"

Напомним, при введении QR-кодов столица находилась в диалоге с бизнесом и не отказывала ему в поддержке, вводя налоговые, арендные и иные послабления. В Петербурге помощь предпринимателям в связи с введением QR-кодов не предусмотрена. Как отмечают в правительстве, формальных ограничений на работу нет, а значит, и поддержка не требуется. Это вызывает недовольство предпринимателей, которые понимают, что в условиях отсутствия QR-кодов у большинства жителей Петербурга потери неизбежны, а нарастить число вакцинированных быстро не получится.

Опасения бизнесменов подтверждают слова кандидата биологических наук Алексея Куприянова, выступившего в эфире "Эха Петербурга". По его словам, даже при увеличении темпов вакцинации приблизиться к необходимым 80-90% удастся нескоро.

QR-коды – это, конечно, модная штука, и, действительно, многие пойдут вакцинироваться. Но эффект будет отложен. Нам будет трудно быстро набрать массу вакцинированных. Алексей Куприянов, кандидат биологических наук

Показательно, что предъявление QR-кодов для посещения точек общественного питания становится в Петербурге обязательным с 1 декабря, то есть накануне Нового года, когда кафе и рестораны традиционно зарабатывают на корпоративах. По мнению Сорокина, петербургские предприниматели не должны с этим мириться.

Бизнес сам виноват, потому что потакает этому. Часть бизнеса, которая более стабильна, типа ритейлов, говорит: "Мы и так выдержим", а другая часть не знает, что делать. Бизнес разделился. Одни говорят – нам все равно, другие говорят – нам плохо. Третьи говорят, что поддержка есть, то есть кто-то получил поддержку. Но вопрос - не лукавят ли они? Они могут лукавить, потому что хотят быть удобны власти. Никита Сорокин, руководитель движения "Честный Петербург"

Он предлагает бизнесменам отстаивать свои права через суд. Если предприниматели выступят консолидировано, есть шансы на успех, отмечает эксперт. Также Сорокин полагает, что введение QR-кодов приведет к нарастанию недовольства в обществе.

Что они [власти – прим. ред.] делают? Они раздражают общество и приводят к тому, что это будет снова негативная оценка работы правительства. А потом правительство будет искать виновных. Никита Сорокин, руководитель движения "Честный Петербург"

Напомним, в прошлом году в Северной столице ограничения ввели также перед Новым годом, в связи с чем владельцы точек общественного питания потеряли около 80% прибыли. В других городах России бизнес получил шанс заработать, так как из-за пандемии граждане не могли путешествовать и "оставляли" деньги в своих городах. В целом управленческий подход властей Петербурга по отношению к бизнесу во время пандемии нельзя назвать успешным, так как в связи с отсутствием продуманных мер поддержки за последние два года город потерял 22 тысячи предприятий малого и среднего бизнеса.

В настоящее время неизвестно, будут ли в Москве вводить дополнительные меры поддержки бизнеса в условиях новых ограничений. Возможно, в столице учтут ошибки Санкт-Петербурга и не оставят бизнес в одиночку справляться со своими проблемами.

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