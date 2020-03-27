Собянин призвал москвичей провести всю нерабочую неделю дома

Мэр напомнил, что карантин – "не внеочередной праздник.

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к горожанам с просьбой остаться дома всю нерабочую неделю, а также ближайшие и следующие выходные. Об этом сообщается на официальном сайте Собянина.

Мэр подчеркнул, что карантин – "не внеочередной праздник, а ключевая мера борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции". Собянин отметил, что мера будет эффективна, только если все люди массово останутся дома или на даче, не станут приглашать гостей и ходить в гости сами, слишком часто гулять и ходить в магазины.

Собянин напомнил, что в карантинную неделю будут закрыты все заведения и общественные пространства, кроме магазинов первой необходимости и аптек.

Тем временем, вирусолог призвал россиян не ездить на дачи во время пандемии коронавируса.

Видео: blogsobyanin / "ВКонтакте"