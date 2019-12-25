Глава Москвы оценил защищенность электронного голосования от хакерских атак.

Глава российской столицы Сергей Собянин принял участие в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму. Чиновник принял участие в мероприятии из Общественного штаба по наблюдению за проведением парламентских выборов в Москве. Центр открыт на территории "Экспоцентра" по Краснопресненской набережной. Свою поддержку мэр отдел кандидатам восьмого созыва в нижнюю палату законодательного органа РФ при помощи своего мобильного устройства.

В Москве электронное голосование до сих пор применялось только на региональных выборах, в формате эксперимента, и впервые оно применяется на федеральных выборах в Государственную думу. Сергей Собянин, мэр Москвы

Чиновник напомнил, что в первые часы работы особенно, но и после, специалисты фиксировали кроме активного запроса пользователей также хакерские DDOS-атаки. Собянин подчеркнул, что несмотря на возникшие угрозы, дистанционное электронное голосование по городу показывает себя надежным и устойчивым.

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Фото: Kremlin.ru