Элла Памфилова напомнила о "днях тишины".

Глава Центрального избирательного комитета России Элла Памфилова заявила, что ЦИК видит нарушения правил агитации в дни голосования. Об этом чиновница сообщила на брифинге с журналистами в информационном центре в Москве. Эксперт напомнила СМИ о необходимости соблюдать "дни тишины" во время проведения голосования.

Вчера мы обратили внимание, что определенные нарушения были со стороны представителей разных сторон, в том числе некоторых СМИ - сетевые, на каналах, которые работают. Выборы пройдут, этого мы так не оставим. Элла Памфилова, глава ЦИК РФ

Напомним, что парламентские выборы в 2021 году проводятся с 17 по 19 сентября. Одновременно с ними организованы прямые выборы глав в девяти российских регионах, а также 39 местных парламентов.

Сергей Лавров проголосовал на выборах в Госдуму.

Фото: Kremin.ru