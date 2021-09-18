Глава МИД РФ пришел на избирательный участок в Москве.

Российский министр внешнеполитического ведомства Сергей Лавров проголосовал на выборах в Госдуму. Об этом сообщили журналисты, находившиеся избирательном участке под номером 73, который находится в школе 1 520 по Малому Кисловскому переулку. Глава МИД приветствовал пришедших граждан и членов комиссии. После этого он опустил заполненную бюллетень в урну. Многие удивились присутствию высокопоставленного чиновника.

Голос каждого важен. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Такой комментарий чиновник дал пенсионеру, который также пришел проголосовать. В ответ на это местный житель заметил, что голос министра особенно важен. На считает Сергея Лаврова "надеждой и опорой" России.

Соратников Навального заподозрили в съемках фейковых видео о выборах.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости