Российский министр внешнеполитического ведомства Сергей Лавров проголосовал на выборах в Госдуму. Об этом сообщили журналисты, находившиеся избирательном участке под номером 73, который находится в школе 1 520 по Малому Кисловскому переулку. Глава МИД приветствовал пришедших граждан и членов комиссии. После этого он опустил заполненную бюллетень в урну. Многие удивились присутствию высокопоставленного чиновника.
Голос каждого важен.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Такой комментарий чиновник дал пенсионеру, который также пришел проголосовать. В ответ на это местный житель заметил, что голос министра особенно важен. На считает Сергея Лаврова "надеждой и опорой" России.
Соратников Навального заподозрили в съемках фейковых видео о выборах.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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