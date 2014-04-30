В Москве привито от ковида 80% учителей школ.

Глава российской столицы Сергей Собянин предложил отменить для учителей школ в Москве обязательное ношение масок на уроках. С соответствующей инициативой чиновник обратился к коллегам во время встречи с преподавательским составом и дирекцией образовательных учреждений региона. Специалист считает, что носить средства индивидуальной защиты во время уроков и в школе учителя смогут в рекомендательном ключе.

Начинаем мы год неплохо….В классе дети без масок сидят, а учителя целый день говорят и общаются в масках. Это такая сложная история, может мы, пока позволяет возможность, переведем эти требования из обязательных в рекомендательные. Сергей Собянин, мэр Москвы

Губернатор города напомнил, что в преддверии нового учебного года в Москве прошли через вакцинацию от коронавируса порядка 80% учителей.

Собянин рассказал о планах на скоростную железнодорожную магистраль.

Фото: Piter.tv