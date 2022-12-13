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Собянин предложил Путину открыть Большую кольцевую линию метро

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Мэр Москвы пригласил российского лидера на торжественную церемонию запуска БКЛ.

Глава российской столицы Сергей Собянин предложил президенту Владимиру Путину лично открыть Большую кольцевую линию метрополитена в Москве. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе своего рабочего визита в Кремль, где он представил доклад о работе по развитию города. Эксперт объяснил политику, что в текущий момент мероприятия по строительству БКЛ полностью завершены, она будет открыта для пассажиров в ближайшие дни. Этот проект станет хорошим подспорьем для развития общественного транспорта в Москве.

Вы год тому назад, чуть больше, открыли БКЛ метро, две трети которой было построено. Сейчас мы закончили полностью его, и в ближайшие дни, если вы сочтете возможным, с вашим участием хотим открыть БКЛ уже в целом по всему кругу.

Сергей Собянин, глава Москвы

Москва за последние годы вышла в лидеры среди мегаполисов, заявил Собянин.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

Теги: большая кольцевая линия, метро, москва, сергей собянин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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