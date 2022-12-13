Собянин предложил Путину открыть Большую кольцевую линию метро

Мэр Москвы пригласил российского лидера на торжественную церемонию запуска БКЛ.

Глава российской столицы Сергей Собянин предложил президенту Владимиру Путину лично открыть Большую кольцевую линию метрополитена в Москве. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе своего рабочего визита в Кремль, где он представил доклад о работе по развитию города. Эксперт объяснил политику, что в текущий момент мероприятия по строительству БКЛ полностью завершены, она будет открыта для пассажиров в ближайшие дни. Этот проект станет хорошим подспорьем для развития общественного транспорта в Москве.

Вы год тому назад, чуть больше, открыли БКЛ метро, две трети которой было построено. Сейчас мы закончили полностью его, и в ближайшие дни, если вы сочтете возможным, с вашим участием хотим открыть БКЛ уже в целом по всему кругу. Сергей Собянин, глава Москвы

Москва за последние годы вышла в лидеры среди мегаполисов, заявил Собянин.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live