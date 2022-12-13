Москва за последние годы вышла в лидеры среди мегаполисов, заявил Собянин

Сергей Собянин рассказал о развитии города во время западных санкций.

Москва за последние годы вышла в лидеры среди мировых мегаполисов. Соответствующее заявление в ходе общения с российским президентом Владимиром Путиным сделал глава столицы Сергей Собянин. Чиновние отметил, что западное санкционное давление на Москву не стало препятствием для реализации запланированных программ. Эксперты уверены в том, что следующие года дадут региону высокую динамику развития. Уже сейчас при поддержке лидера страны власти смогли реализовать ряд масштабных программ.

2022 год был для нас определенным испытанием... Я считаю, что последующие годы дадут хорошую, высокую динамику и качество развития города, несмотря на все сложности. Сергей Собянин, мэр Москвы

Москва нарастила объем инвестиций за пять лет в два раза.

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