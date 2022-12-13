Мэр Собянин рассказал об экономической ситуации в городе.

Москва нарастила объем инвестиций за пять лет в два раза. Соответствующей информацией с российским президентом Владимиром Путиным поделился руководитель столичного региона Сергей Собянин. Чиновник уведомил лидера страны в Кремле о том, что город вышел на третью позицию в рейтинге по валовому продукту среди мировых претендентов при учете паритета покупательной способности. Город также в два раза увеличил объем вложений за последние пять лет. Эксперт пояснил, что местные власти реализуют на территории интересные экономические проекты, которые должны стать драйверами развития Москвы.

На 40% увеличился объём обрабатывающей промышленности даже без учёта Московского НПЗ, а с учётом ввода новых мощностей Московского НПЗ объём обрабатывающих отраслей увеличится в два раза в Москве. Сергей Собянин, глава Москвы

В московском метро в 2026 году может появиться поезд нового поколения.

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