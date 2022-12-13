Сергей Собянин раскрыл подробности об обновленных вагонах.

В московском метро в 2026 году может появиться поезд нового поколения. Соответствующей информацией в официальном Telegram-аккаунте поделился глава российской столицы Сергей Собянин. Чиновник объяснил жителям города, что вагоны вмещают в себя больше пассажиров, а их двери станут "рекордно" широкими. При этом внутри салона станет еще комфортнее и тише. В настоящее время чиновники рассматривают возможность по внедрению автономного хода составов и беспилотного управления ими.

Важная новость. Работаем над созданием перспективного поезда нового поколения, который сможет выйти на линии начиная с 2026 года.

Сергей Собянин, мэр Москвы

Сергей Собянин добавил, что с 2010 года властями региона закуплено более четырех тысяч вагонов современного поколения, которые используют уже 70% пассажиров московского метрополитена.

Собянин провел технический пуск последнего участка Большой кольцевой линии метро.

Фото и видео: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин