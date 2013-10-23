Собянин провел технический пуск последнего участка Большой кольцевой линии метро

Мэр Москвы рассказал о работе над БКЛ.

Глава российской столицы Сергей Собянин провел технический пуск последнего, восточного участка Большой кольцевой линии метрополитена города (БКЛ). Известно, что речь идет об участке московской подземки от станции "Каширская" до "Нижегородской". Строители создали линию в 10,7 километра, работы над ней начались еще в 2018 году. Данный участок включает в себя такие остановки как "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон", "Печатники" и "Текстильщики".

Поздравляю с большим событием - с окончанием строительства последнего десятикилометрового участка БКЛ, самого большого проекта в истории. Теперь начинаем пуско-наладочные работы, и через пару месяцев БКЛ замкнётся. Сергей Собянин, мэр Москвы

После завершения торжественной церемонии технического пуска российский чиновник поздравил сотрудников метрополитена Москвы с наступающим Новым годом.

Собянин рассказал о степени готовности строящихся участков БКЛ.

Фото и видео: Telegram / Хайлайт