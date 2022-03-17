  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:37
116
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Собянин пообещал максимально вкладываться в экономику Москвы

0 0

Мэр Москвы заявил о готовности властей работать в условиях западных санкций.

Глава российской столицы Сергей Собянин пообещал максимально вкладываться в экономику Москвы по ранее принятым и одобренным программам развития. Такое заявление чиновник сделал на правительственном заседании при участии президента Владимира Путина, посвященному социально-экономической поддержке субъектов страны. 

Мы с коллегами несколько раз об этом говорили, и в правительстве, и на наших совещаниях, что максимально будем вкладывать в экономику по тем программам, которые приняли.

Сергей Собянин, мэр города

Сергей Собянин подчеркнул коллегам, что понимает сложности, с которыми региону придётся столкнуться в ближайшее время. Власти Москвы смогут принять необходимые меры для обеспечения нормальной и стабильной работы экономической городской системы в условиях западных санкций, а также меры для поддержки социальной сферы.

Решетников: МЭР и Минфин готовят меры налоговых послаблений.

Фото и видео: kremlin.ru

Теги: антикризисные меры, москва, регионы, сергей собянин, экономика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии