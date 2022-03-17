Мэр Москвы заявил о готовности властей работать в условиях западных санкций.

Глава российской столицы Сергей Собянин пообещал максимально вкладываться в экономику Москвы по ранее принятым и одобренным программам развития. Такое заявление чиновник сделал на правительственном заседании при участии президента Владимира Путина, посвященному социально-экономической поддержке субъектов страны.

Мы с коллегами несколько раз об этом говорили, и в правительстве, и на наших совещаниях, что максимально будем вкладывать в экономику по тем программам, которые приняли. Сергей Собянин, мэр города

Сергей Собянин подчеркнул коллегам, что понимает сложности, с которыми региону придётся столкнуться в ближайшее время. Власти Москвы смогут принять необходимые меры для обеспечения нормальной и стабильной работы экономической городской системы в условиях западных санкций, а также меры для поддержки социальной сферы.

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Фото и видео: kremlin.ru