Решетников: МЭР и Минфин готовят меры налоговых послаблений

Глава Минэкономразвития сообщил о принимаемых антикризисных мерах.

Максим Решетников рассказал о том, что МЭР и Минфин готовят меры налоговых послаблений и налогового стимулирования. Такое заявление глава профильного ведомства сделал на правительственном совещании по вопросам социально-экономической поддержки регионов при президенте Владимире Путине. Чиновник рассказал об антикризисных мерах, подготавливаемых чиновниками. Конкретных шагов спикер приводить не стал.

Мы хотим это сделать в увязке с подготовкой прогноза социально-экономического развития РФ и пониманием того, сколько у нас ресурсов есть вместе с Банком России, в увязке с инфляцией. Максим Решетников, глава Минэкономразвития

Решетников добавил коллегам, что к текущему моменту МЭР готовит по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина свои предложения по изменению порогов отнесения предприятий к МСП. Это решение даст предпринимателям возможность снизить налоговую нагрузку на бизнес по социальным взносам.

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Фото и видео: kremlin.ru