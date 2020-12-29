Собянин отменил удаленку студентам колледжей и открыл детские спортшколы

Будет увеличена предельная вместимость в театрах и кинотеатрах - с 25% до 50%.

Мэр Москвы Сергей Собянин смягчил некоторые коронавирусные ограничения в столице. Так, например, он отменил удаленку студентам колледжей и открыл детские спортивные школы.

Также, согласно указу градоначальника, к работе смогут вернуться детские досуговые учреждения, детские комнаты в ТРЦ, детские лагеря дневного пребывания.

Однако число детей и взрослых, одновременно находящихся на этих объектах, не может превышать 50%. цитата из указа Собянина

Также будет увеличена предельная вместимость в театрах и кинотеатрах - с 25% до 50% от общего количества мест в зале. Разрешена работа музеев, библиотек, других учреждений культуры.

Также в указе говорится о разрешении проводить массовые культурные и спортивные мероприятия — при той же наполняемости в 50%.

Ранее Собянин назвал два фактора для "позитивной ситуации" с COVID в Москве.

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