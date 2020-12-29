Мэр Москвы Сергей Собянин назвал число прошедших вакцинацию от коронавируса в Москве, которые получили первую доху препарата. Его слова приводит "Россия-24".
По его словам, снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией сейчас наблюдается по всем направлениям. Например, данные по выявляемости показывают, что заражённых в столице стало намного меньше, чем до Нового года.
Собянин подчеркнул, что в Москве развёрнуто 100 стационарных и 20 выездных пунктов вакцинации. Первую фазу препарата получили уже около 200 тысяч человек.
Вчера был побит рекорд по количеству записей на вакцинацию в течение суток — 25 тысяч.
Сергей Собянин, мэр Москвы
Он подчеркнул, что среди тех, кто уже привился, половина — люди в возрасте старше 60 лет.
Ранее в Москве расширили программу вакцинации от коронавируса.
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