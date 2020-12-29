Сергей Собянин назвал новые категории граждан, которые могут вакцинироваться в столице.

В Москве расширили программу вакцинации от коронавируса. Об этом в собственном блоге написал мэр города Сергей Собянин. Чиновник уточнил, что с 19 января поставить прививку от инфекции в столичном регионе смогут новые категории граждан.

Прививку смогут сделать индивидуальные предприниматели, их работники, а также самозанятые граждане Сергей Собянин, мэр Москвы

Чиновник рассказал, что пункты вакцинации в столице работают в ежедневном режиме, без выходных дней. Записаться на прививку местное население может при помощи портала mos.ru.

Напомним, что в Москве массовая вакцинация началась 5 декабря. Первыми вакцину получили медики, учителя, социальные работники. Затем список регулярно начали расширять. По данным администрации города, для того, чтобы получить вакцину, москвич не должен предоставлять справку с места работы. Достаточно будет лишь назвать отрасль трудоустройства.

Стало известно, когда Москва сможет вернуться к нормальной жизни.

Фото: Piter.tv