Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве как позитивную

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве как положительную.
По его словам, в столице делают более 50 тысяч тестов в день. При этом выявляемость опустилась на уровень двух-трёх тысяч.
Это много, конечно, но это уровень примерно месячной давности.
Сергей Собянин, мэр Москвы
По его словам, во время прохождения пика в столице фиксировалось в два раза больше заразившихся в сутки. Сейчас выявляемость сократилась в два раза. Собянин назвал это серьёзным маркером, но добавил, что выявляют всё равно не всех инфицированных.
Ранее мы писали, что первые итоги скрининга на антитела к коронавирусу в Москве подведут 22 мая.
Видео: kremlin.ru
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