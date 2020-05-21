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Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве как позитивную

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Сейчас выявляемость сократилась в два раза.

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве как положительную.

По его словам, в столице делают более 50 тысяч тестов в день. При этом выявляемость опустилась на уровень двух-трёх тысяч.

Это много, конечно, но это уровень примерно месячной давности.

Сергей Собянин, мэр Москвы

По его словам, во время прохождения пика в столице фиксировалось в два раза больше заразившихся в сутки. Сейчас выявляемость сократилась в два раза. Собянин назвал это серьёзным маркером, но добавил, что выявляют всё равно не всех инфицированных.

Ранее мы писали, что первые итоги скрининга на антитела к коронавирусу в Москве подведут 22 мая.

Видео: kremlin.ru

Теги: коронавирус, москва, собянин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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