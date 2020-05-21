Скрининг на антитела к коронавирусу по записи планируют запустить с 27 мая.

Первые итоги скрининга на антитела к коронавирусу в Москве подведут 22 мая. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-24".

Итоги программы, по его словам, будут подводить инфекционисты, врачи и учёные. Градоначальник отметил, что благодаря массовой скрининговой программе удалось выявить не только переболевших COVID-19, но и граждан, которые находятся в активной стадии заболевания. Сейчас они проходят лечение и повторные тестирования.

Сергей Собянин подчеркнул, что скрининг на антитела к коронавирусу по записи планируют запустить с 27 мая. Он будет организован для тех, кто хочет провериться на COVID-19. Мэр добавил, что данную программу в столице начнут раньше, чем это планировалось изначально.

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Видео: kremlin.ru