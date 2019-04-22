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Эксперт оценил количество желающих стать донорами плазмы в Москве
Сегодня, 16:13
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nadezhda_sib

Эксперт оценил количество желающих стать донорами плазмы в Москве

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Предполагается, что плазма переболевших коронавирусом помогает тем, кто болеет COVID-19 в тяжелой форме.

В Москве почти 2 тыс. человек выразили желание сдать плазму с антителами на COVID-19. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" считают это очень хорошим показателем. 

На данный момент донорами стали более 540 человек, еще 1,5 заявили о своем желании, обратившись на горячую линию. Кровь принимают у тех, кто переболел коронавирусом, и чей возраст составляет от 18 до 55 лет. 

Всего на данный момент COViD-19 удалось побороть 36 936 людям. Это значит, что поделиться плазмой захотели 5,4%. 

Эксперты отметили, что ежегодно в столице сдают кровь только 2-2,4% потенциальных доноров. 

Поэтому 5,4% ставших донорами и записавшихся на сдачу крови — это как раз много. Грубо говоря, переболевшие коронавирусом москвичи в среднем в 2,5 раза отзывчивее, чем не болевшие,

сказали специалисты. 

Ранее Piter.TV рассказал о пациенте, который получил лечение гипериммунной плазмой переболевших Covid-19.

Фото: Piter.TV 

Теги: доноры, плазма
Категории: Лента новостей, Новости России,

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