Эксперт оценил количество желающих стать донорами плазмы в Москве

Предполагается, что плазма переболевших коронавирусом помогает тем, кто болеет COVID-19 в тяжелой форме.

В Москве почти 2 тыс. человек выразили желание сдать плазму с антителами на COVID-19. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" считают это очень хорошим показателем.

На данный момент донорами стали более 540 человек, еще 1,5 заявили о своем желании, обратившись на горячую линию. Кровь принимают у тех, кто переболел коронавирусом, и чей возраст составляет от 18 до 55 лет.

Всего на данный момент COViD-19 удалось побороть 36 936 людям. Это значит, что поделиться плазмой захотели 5,4%.

Эксперты отметили, что ежегодно в столице сдают кровь только 2-2,4% потенциальных доноров.

Поэтому 5,4% ставших донорами и записавшихся на сдачу крови — это как раз много. Грубо говоря, переболевшие коронавирусом москвичи в среднем в 2,5 раза отзывчивее, чем не болевшие, сказали специалисты.

Ранее Piter.TV рассказал о пациенте, который получил лечение гипериммунной плазмой переболевших Covid-19.

Фото: Piter.TV