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Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Сегодня, 18:46
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matveyvn

Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

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Борьба с распространением новой инфекции в Москве идёт не по самому плохому сценарию.

Мэр столицы России Сергей Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве. Он сделал это на совещании с президентом Владимиром Путины.

По словам градоначальника, борьба с распространением новой коронавирусной инфекции в Москве идёт не по самому плохому сценарию. Собянин подчеркнул, что на это влияют ограничительные меры — режим самоизоляции и пропускная система при передвижении на транспорте.

Наша медицинская система начинает работать в таком плановом, нормальном режиме, с запасом прочности.

Сергей Собянин, мэр Москвы

Ранее в Москве заявили о плохом соблюдении горожанами режима самоизоляции. Горожане продолжают гулять с детьми и жарить шашлыки на природе.

Теги: коронавирус, москва, режим самоизоляции, собянин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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