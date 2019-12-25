Борьба с распространением новой инфекции в Москве идёт не по самому плохому сценарию.

Мэр столицы России Сергей Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве. Он сделал это на совещании с президентом Владимиром Путины.

По словам градоначальника, борьба с распространением новой коронавирусной инфекции в Москве идёт не по самому плохому сценарию. Собянин подчеркнул, что на это влияют ограничительные меры — режим самоизоляции и пропускная система при передвижении на транспорте.

Наша медицинская система начинает работать в таком плановом, нормальном режиме, с запасом прочности. Сергей Собянин, мэр Москвы

Ранее в Москве заявили о плохом соблюдении горожанами режима самоизоляции. Горожане продолжают гулять с детьми и жарить шашлыки на природе.