Собянин оценил долю заболевших коронавирусом москвичей

Мэр Москвы выпустил новую запись в своем блоге, посвященную борьбе с коронавирусом в столице.

Мэр столицы Сергей Собянин объявил, что около 2% населения Москвы больны новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Как отметил градоначальник, информация была получена на основе данных скрининговых исследований различных групп населения.

Как отметил мэр, данное значение является минимальным среди мировых городов, пораженных пандемией COVID-19. Собянин обратил внимание, что распространение инфекции получилось сдержать благодаря дисциплине и поддержке мер самоизоляции со стороны жителей столицы.

Собянин также заявил, что в городе с 30 апреля было удвоено количество число лабораторных тестов на COVID-19, до 40 тысяч исследований в сутки.

Ранее cтало известно, что медицинские маски больных коронавирусом COVID-19 могут навредить здоровью человека неожиданным образом. Исполнительный директор общественной организации "Зеленый патруль" Андрей Нагибин заявил, что медицинская маска и другие средства гигиены заболевших могут представлять угрозу после использования.