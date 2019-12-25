Собянин обязал организации перевести на удаленку не менее 30% сотрудников

За ростом уровня заражений растёт и число госпитализаций.

Мэр Москвы Сергей Собянин обязал столичные компании перевести на удалённый режим работы не менее 30% сотрудников. Соответствующий указ опубликован на его сайте.

Отмечается, что данное требование не касается учреждений здравоохранения, предприятий оборонки, "Росатома", "Роскосмоса", а также некоторых других стратегических отраслей.

Накануне Собянин попросил пожилых москвичей и граждан с хроническими заболеваниями оставаться дома из-за коронавируса. Исключения будут сделаны для сотрудников, нахождение которых на рабочем месте необходимо для работы организаций, а также для ИП.

По словам градоначальника, ряд компаний последовали призыву мэрии.

Но, к сожалению, количество поездок в общественном транспорте снизилось недостаточно. Сергей Собянин, мэр Москвы

Он отметил, что за ростом уровня заражений растёт и число госпитализаций — больше пяти тысяч в неделю.

Доля детей среди заболевших составила 19%, доля граждан старше 65 лет возросла до 20-25% с менее чем 15% - этот показатель был зафиксирован летом.

Ранее мы писали, что после объявления Собянина о каникулах спрос на туры к морю значительно вырос.

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