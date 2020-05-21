С 27 мая передвигаться по городу можно будет только по московским пропускам.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений в Москве. Он начнётся с 27 мая. Об этом градоначальник написал в своём блоге.

По его словам, весь месяц не работало большинство промышленных предприятий и строек, а введение пропусков серьёзно ограничило передвижение по городу. Всё это, считает Собянин, нарушило нормальную жизнь миллионов москвичей.

- Но в итоге оказались не напрасными. - Сергей Собянин, мэр Москвы.

С 25 мая работать начнут работать 88 МФЦ в самых населённых районах города и хорошей транспортной инфраструктурой. Посетить их можно будет по предварительной записи. С той же даты возобновит работу каршеринг.

С 27 мая передвигаться по городу можно будет только по московским пропускам. Предприятиям рекомендовано организовать условия для соблюдения социальной дистанции на рабочих местах.

Ранее мы рассказывали, что первые итоги скрининга на антитела к коронавирусу в Москве подведут 22 мая.