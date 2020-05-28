Он считает, что горожане во время прогулок будут неизбежно сталкиваться лицом к лицу.

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил необходимость ношения масок на улицах. Он сделал это в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, эта мера нужна, потому что горожане во время прогулок будут неизбежно сталкиваться лицом к лицу. Собянин привёл в пример ситуацию, когда во дворе две машины с семьями припарковались друг к другу, люди вышли, встали в круг и стали обмениваться новостями. Он считает, что они не будут соблюдать социальную дистанцию, поэтому маски на улице необходимы.

Ранее Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до появления вакцины.

Видео: kremlin.ru