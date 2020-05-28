Он добавил, что сейчас в Москве выявляют по две-три тысячи заболевших каждый день.

Мэр Москвы Сергей Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до появления вакцины. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, режим самосохранения и санитарных ограничений будет длиться до тех пор, пока учёные не изобретут вакцину. Собянин добавил, что сейчас в Москве выявляют по две-три тысячи заболевших каждый день. При этом количество госпитализаций продолжает исчисляться сотнями. Градоначальник утверждает, что состояние попадающих в больницу оценивается как тяжёлое.

Собянин подчеркнул, что ситуация с COVID-19 в Москве "не такая радужная", поэтому "не надо забегать вперёд". Он рассказал, что в мае статистика по смертности будет ещё больше. По его словам, важно установить причины и разобраться в каждом конкретном летальном случае.

Ранее москвичам рассказали, что для поездки в непродовольственный магазин нужен пропуск.

Видео: kremlin.ru