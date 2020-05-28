Его можно получить раз в сутки.

Москвичам рассказали, что для поездки в непродовольственный магазин нужен пропуск. первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире "Первого канала".

По его словам, для оформления цифрового пропуска для поездки в непродовольственный магазин на личном авто или общественном транспорте нужно указать цель поездки "иные цели". Его можно получить раз в сутки. Для похода в магазин пешком такой документ не нужен.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о снятии некоторых ограничений в столице с 1 июня. С первого июня москвичи смогут гулять на улице — но по индивидуальному графику для разных домов. Также с этого дня в Москве откроются непродовольственные магазины, прачечные, химчистки и ремонтные мастерские.

Видео: kremlin.ru