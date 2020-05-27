Собянин заявил о снятии некоторых ограничений с 1 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о снятии некоторых ограничений в столице с 1 июня. Об этом стало известно во время его встречи с президентом России Владимиром Путиным.
С первого июня москвичи смогут гулять на улице — но по индивидуальному графику для разных домов. Также с этого дня в Москве откроются непродовольственные магазины, прачечные, химчистк и ремонтные мастерские.
Мэр подчеркнул, что у населения востребован цел ряд непродовольственных товаров, которые они не могут получить по электронной почте.
Ну это целый сектор услуг и экономики. - Сергей Собянин, мэр Москвы
Он отметил, что в непродовольственном секторе в столице работает 300 тысяч человек.
Ранее Роспотребнадзор рассказал, что Москва готова к началу отмены ограничений.
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