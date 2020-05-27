Собянин заявил о снятии некоторых ограничений с 1 июня

Москвичи смогут гулять на улице — но по индивидуальному графику для разных домов.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о снятии некоторых ограничений в столице с 1 июня. Об этом стало известно во время его встречи с президентом России Владимиром Путиным.

С первого июня москвичи смогут гулять на улице — но по индивидуальному графику для разных домов. Также с этого дня в Москве откроются непродовольственные магазины, прачечные, химчистк и ремонтные мастерские.

Мэр подчеркнул, что у населения востребован цел ряд непродовольственных товаров, которые они не могут получить по электронной почте.

Ну это целый сектор услуг и экономики. - Сергей Собянин, мэр Москвы

Он отметил, что в непродовольственном секторе в столице работает 300 тысяч человек.

Ранее Роспотребнадзор рассказал, что Москва готова к началу отмены ограничений.