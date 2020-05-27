Столица — абсолютный лидер по количеству тестов.

Роспотребнадзор рассказал, что Москва готова к началу отмены ограничений. Соответствующее заявление сделала руководитель столичного управления ведомства Елена Андреева на заседании в Московской городской думе.

Она отметила, что есть три фактора, по которым оценивается готовность города к отмене режима самоизоляции. Первый - коэффициент распространения вируса должен быть меньше единицы на протяжении 70 дней. Второе — больше половины коечного фонда в клиниках должно быть свободно. Третье — уровень тестирования населения. В Москве это 384 человека на 100 тысяч.

По словам Андреевой, столица — абсолютный лидер по количеству тестов. Индекс распространения коронавируса в Москве — 0,85. Уровень летальности — 1,1%, в основном это люди старше 65 лет. Поэтому в столичном Роспотребнадзоре считают, что если такая динамика будет продолжаться и дальше, то можно будет перейти к следующему этапу снятия ограничений — открыть непродовольственные магазины и предприятия по оказанию услуг. Также это могут быть прогулки и выход на воздух для детей и пожилых.

Ранее Роспотребнадзор рассказал, что курильщики тяжелее переносят COVID-19.

Видео: Youtube/Московская городская Дума