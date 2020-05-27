Об этом ранее рассказывали и в ВОЗ.

Роспотребнадзор рассказал, что курильщики тяжелее переносят COVID-19. Об этом сказано в пресс-релизе, который разослало ведомство.

Причина в том, поясняют специалисты, что курение ухудшает работу лёгких, поэтому организму труднее бороться с респираторными заболеваниями, которые в том числе вызывает новая коронавирусная инфекция.

В Роспотребнадзоре рассказали, что при курении через рот растёт риск заражения коронавирусом. Специалисты ведомства призывают россиян беречь здоровье и выполнять рекомендации по борьбе с COVID-19 и его профилактикой.

Отметим, что в ВОЗ также заявляли, что курение грозит развитием тяжёлой формы болезни новой коронавирусной инфекцией и повышает риск смерти от данного заболевания.

Ранее Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе бассейнов и фитнес-клубов.

Видео: YouTube/World Health Organization (WHO)