Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе бассейнов и фитнес-клубов

Тренажёры в залах должны быть расставлены на расстоянии социальной дистанции в полтора метра.

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов и фитнес-клубов. Документ опубликован на официальном сайте ведомства.

Так, например, все сотрудники учреждений будут обязаны использовать средства индивидуальной защиты. Это респираторы, одноразовые или многоразовые маски, а также перчатки — всё эту предписано менять каждые два или три часа.

Проветривать помещения нужно будет каждые два часа или после того, как закончится тренировка. Дважды в день должна проводится влажная уборка, а конце рабочего дня — полная дезинфекция помещения.

Тренажёры в залах должны быть расставлены на расстоянии социальной дистанции в полтора метра. В бассейне на каждого посетителя должно приходиться не менее пяти квадратных метров площади поверхности воды. Или десяти квадратных метров дорожки в бассейне.

Перед началом рабочего дня у всех сотрудников обязательно измерять температуру бесконтактным способом.

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Видео: kremlin.ru