Собянин: объем вводимого жилья в Москве удвоился

Мэр столицы РФ рассказал о рекорде, зафиксированном в 2021 году.

Глава российской столицы Сергей Собянин заявил о том, что объем вводимого жилья в Москве удвоился за последние годы. Такое заявление чиновник сообщил в интервью журналистам "РИА Новостей". В текущем году чиновники смогли ввести в эксплуатацию 6 млн квадратных метров. Данный показатель для города стал рекордным. За период с 2012 по 2014-2015 года власти смогли ввести порядка 3 млн квадратных метров жилья ежегодно.

В этом году ввели 6 миллионов. Это рекорд за всю историю Москвы. Поэтому объем предложения вырос, но и спрос растет. Хорошие условия ипотеки, льготная ипотека тоже дали толчок. И немаловажный фактор, конечно, межрегиональная миграция. Сергей Собянин,мэр Москвы

Эксперт объяснил прессе, что на территории Новой Москвы создается достаточный уровень жилплощади. При этом около 40% из этого объема приобретается иногородними жителями страны, а 60% - населением столицы. Внутри МКАДа около 80% покупают жилье именно москвичи. Собянин объяснил, что нельзя строить слишком много жилья, так как это обрушит внутренний рынок недвижимости. Если регион сделает слишком дешевое жилье, то город будет прирастать не на миллион человек каждые 10 лет как сейчас, а по 2-3 млн.

Собянин призвал сокращать число мигрантов среди районных коммунальщиков.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

