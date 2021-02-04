Ограничения могут снять в мае.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал вероятные сроки снятия ограничений из-за коронавируса в Москве. Заявление он сделал в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, ограничения могут снять в мае — в случае с продолжением положительной динамики с заболеваемостью. Например, отметил градоначальник, при такой ситуации россияне могут начинать планировать отпуска.

Думаю, что в России все будет более нормально к лету. Сергей Собянин, мэр Москвы

Ранее Собянин заявил, что больше половины жителей Москвы переболели коронавирусом.

Видео: YT / Россия 24